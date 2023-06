Pescara Colli in festa in onore della Madonna dei Sette Dolori

Al via da oggi, venerdì 2 giugno, le celebrazioni in onore della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli, che andranno avanti fino a lunedì 5. Saranno le riflessioni spirituali di padre Fabrizio Di Fazio ad aprire la liturgia che segue il momento solenne dell’esposizione, alle 18 nella basilica, della Madonna ai fedeli. mentre il momento più atteso, la processione, si svolgerà lungo le vie del borgo domenica 4 giugno alle 18.30 dopo la funzione liturgica officiata da monsignor Tommaso Valentinetti.

Nei giorni di festa la viabilità sarà inevitabilmente modificata a Largo Madonna. Con un’ordinanza, il Comune ha disposto, in orari diversificati dalle 16 alle 24, il divieto di transito, compresi gli autobus di linea urbana adibiti al trasporto pubblico, di sosta e di fermata, con rimozione forzata. Queste tutte le vie interessate: largo Madonna, dalla basilica a via Di Sotto fino al

civico 2; via del Santuario, da via Monti di Campli; Strada Vecchia della Madonna, dalla basilica all’incrocio con via Conte Genuino; via Salita Cellini, da via Colle Innamorati alla basilica; via Salita Tiberi, da via Colle di Mezzo alla basilica; via Cecamore; area di parcheggio antistante e adiacente il supermercato Conad di via Di Sotto; area di parcheggio antistante l’ex circoscrizione comunale Colli; via Di Sotto nel tratto dalla rotatoria (in prossimità del Conad) per circa 60 metri a salire.

I divieti non interessano i cittadini residenti che possono far rientro nelle loro abitazioni seguendo il normale tragitto, i mezzi di servizio dei diversamente abili, i taxi, i mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

IL PROGRAMMA COMPLETO