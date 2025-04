Casa avvolta dalle fiamme a Pescara Colli: due feriti

Sarebbe partito tutto da una sigaretta lasciata accesa e poi caduta sul divano. Questa disattenzione sarebbe la causa (ancora da confermare) dell'incendio che, nella serata di ieri, lunedì 21 aprile, ha avvolto e danneggiato gravemente una casa di via Colle Innamorati. Il bilancio è di due feriti: un uomo ustionato alle mani nel tentativo di spegnere le fiamme e salvare la casa e un anziano, che per mettersi in salvo, è caduto dalle scale e ha battuto la testa.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate da una sigaretta poggiata su un divano. In pochi istanti, il rogo avrebbe attaccato il tetto in legno della mansarda. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, gli agenti della Polizia e i volontari della Misericordia. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio nel giro di un’ora. I due feriti non sono gravi: l’uomo con le mani ustionate è stato trasportato all’ospedale di Pescara. L’anziano ferito alla testa è stato assistito dai volontari della Misericordia.