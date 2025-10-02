Frase del giorno

02 Ott, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Momenti di follia a Pescara Colli

Momenti di follia a Pescara Colli

Un uomo è stato arrestato per avere tentato di uccidere la madre dandole fuoco. La donna, una 70enne, é ricoverata in gravi condizioni

Momenti di follia a Pescara Colli

Momenti di follia a Pescara Colli. Una discussione in famiglia e’ degenerata in un gravissimo episodio di violenza. Protagonista un pescarese di 49 anni il quale, stando alle prime informazioni, avrebbe aggredito la madre settantenne, colpendola violentemente prima di cospargerla di liquido infiammabile ed appiccare il fuoco.

La presenza di una terza persona nell’abitazione ha impedito conseguenze peggiori, riuscendo a intervenire per spegnere le fiamme. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata in attesa di trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della Questura, che hanno arrestato il 49enne con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, che avrebbe problemi di natura psichica, è attualmente ricoverato in ospedale sotto sorveglianza per gli accertamenti sanitari.

Seguiranno aggiornamenti. 
Tags: Pescara colli fuoco figlio madre ustioni uccidere Ultime notizie pescara

Vedi anche

Fiamme nella notte a Pescara Colli: il video
Cronaca

Fiamme nella notte a Pescara Colli: il video

14 Set, 2021
Una fine tragica a Teramo: anziana colta da malore muore nel camino acceso
Cronaca

Una fine tragica a Teramo: anziana colta da malore muore nel camino acceso

18 Feb, 2018
Madre e figlio uccisi in via Tibullo, condanna a vent'anni per l'autore del duplice omicidio
Cronaca

Madre e figlio uccisi in via Tibullo, condanna a vent'anni per l'autore del duplice omicidio

08 Mar, 2017
Si incendia garage ai Colli di Pescara. Completamente bruciata automobile
Cronaca

Si incendia garage ai Colli di Pescara. Completamente bruciata automobile

19 Set, 2015
Due auto a fuoco a Pescara, indaga la polizia
Cronaca

Due auto a fuoco a Pescara, indaga la polizia

05 Nov, 2014
Minacciava la madre per i debiti del figlio: arrestato pusher
Cronaca

Minacciava la madre per i debiti del figlio: arrestato pusher

26 Giu, 2014
Criminalità scatenata. Madre e figlio legati e rapinati in casa
Cronaca

Criminalità scatenata. Madre e figlio legati e rapinati in casa

11 Giu, 2014
Pescara sotto choc per l'omicidio-sucidio in via Lago di Chiusi
Cronaca

Pescara sotto choc per l'omicidio-sucidio in via Lago di Chiusi

28 Apr, 2014
Madre aguzzina condannata a quattro anni di carcere
Cronaca

Madre aguzzina condannata a quattro anni di carcere

15 Gen, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661