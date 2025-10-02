Momenti di follia a Pescara Colli. Una discussione in famiglia e’ degenerata in un gravissimo episodio di violenza. Protagonista un pescarese di 49 anni il quale, stando alle prime informazioni, avrebbe aggredito la madre settantenne, colpendola violentemente prima di cospargerla di liquido infiammabile ed appiccare il fuoco.

La presenza di una terza persona nell’abitazione ha impedito conseguenze peggiori, riuscendo a intervenire per spegnere le fiamme. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata in attesa di trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della Questura, che hanno arrestato il 49enne con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, che avrebbe problemi di natura psichica, è attualmente ricoverato in ospedale sotto sorveglianza per gli accertamenti sanitari.

Seguiranno aggiornamenti.