Pescara piange Ottavio il re delle pizze dei Colli

Pescara stamattina si è svegliata meno ricca. Un altro pezzo della storia gastronomica di questa città ci ha lasciati. Se ne è andato Ottavio Berardinucci, titolare della storica Pizzeria Ottavio ai Colli. "Era un personaggio meraviglioso, ci mancherà il suo sorriso contagioso", il commento dei tantissimi amici non appena hanno appreso la triste notizia. Nato a Cellino Attanasio il 24 luglio 1940, ottavo di undici figli, la sua famiglia si trasferì dopo pochi anni a Penne. Nel 1963 il matrimonio con la moglie Eva e la decisione di spostarsi a Pescara dove, nel lontano 1974, decisero di aprire la storica pizzeria in via del Santuario, a due passi dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Con passione e amore per tanti anni insieme hanno sfornato delle squisite pizze. Nel mezzo l'arrivo dei figli Giuliano e Luciano e poi degli amati nipoti Alex e Manuel. Fino al 2010 è stato una presenza costante all'interno dell'attività, oggi portata avanti dal secondogenito. Di lui ricorderemo le serate, la voglia di stare insieme, le pizze buonissime, le risate: è stato un punto di riferimento con la sua mitica pizzeria, fra i locali più frequentati per una pizza in compagnia. Un abbraccio sentito va a tutta la sua famiglia.

Costantino Spina