“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Pescara-Pianese 2-2: beffa nel recupero all'Adriatico tra fischi e proteste
Il Delfino passa avanti con l'autogol di Morelli, ma Fabrizi firma il 2-2 in pieno recupero
Finisce in parità, con tanto rammarico e i fischi della Curva Nord al triplice fischio, la sfida dell'Adriatico tra Pescara e Pianese. Un 2-2 maturato nei minuti di recupero dopo una gara vibrante, segnata da episodi all'FVS, capovolgimenti di fronte e un finale amaro per i biancazzurri, rimasti anche in inferiorità numerica. Il Delfino si presentava all'appuntamento forte di una striscia positiva di otto risultati utili consecutivi, frutto di cinque successi e tre pareggi, ma sul groppone l'inchiesta che in settimana ha travolto il presidente Daniele Sebastiani.
Indisponibile Inglese e fermato dal giudice sportivo Motta, lo staff tecnico ha recuperato Letizia e Valzania, preferendo non correre rischi con Pellacani. In avanti spazio al rientro di D'Ausilio e all'inserimento di Ferraris a supporto di Parigi. Di fronte una Pianese reduce da una sola sconfitta nelle ultime otto uscite, ma abituata a dividere la posta lontano da casa con tre pareggi esterni.
L'avvio è subito vivace: dopo un primo tentativo su corner non sfruttato da Guccione al 6', al 9' Tirelli trova spazio in area e batte Fiorillo, ma l'arbitro, richiamato all'FVS per un presunto fallo in attacco di Vigiani, revoca la rete lasciando il punteggio sullo 0-0. La Pianese sblocca comunque il match al 17' con il sinistro preciso di Negri, lasciato libero in area. La reazione del Pescara è immediata: al 21' Ferraris rifinisce per Parigi che non inquadra lo specchio, poi al 22' Capellini firma l'1-1 di testa nell'angolino basso su cross calibrato di Letizia.
Al 25' Fiorillo salva su una conclusione pericolosa degli ospiti, mentre al 26' la Pianese chiede l'FVS per un presunto tocco di mano nell'area biancazzurra: il direttore di gara lascia correre. Prima dell'intervallo Ferraris sfiora la traversa al 32' e al 44' Letizia e Capellini sventano un'altra insidia toscana, mandando le squadre al riposo sull'1-1 dopo tre minuti di recupero.
Nella seconda frazione i ritmi restano bloccati nei primi minuti, poi al 15' Nardin chiude provvidenzialmente su una grande chance ospite e al 18' Valzania accende i corner biancazzurri. Al 20' entra Morelli per Ercolani e al 28' arriva il sorpasso pescarese: Morelli devia sfortunatamente nella propria porta, portando avanti il Pescara.
I toscani non mollano: al 36' Fiorillo esce sui piedi di Ianesi per evitare il peggio, mentre al 39' Sardo centra in pieno l'incrocio dei pali. Quando la vittoria sembra ormai vicina, nei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro, al 46' Fabrizi approfitta di una disattenzione difensiva del Pescara per firmare il 2-2. Al 48', su un fallo da ultimo uomo, viene espulso Capellini lasciando il Delfino in dieci fino al fischio finale del 49', accompagnato dalla contestazione della Curva Nord.
foto: pagina Facebook Pescara Calcio. Credits: Massimo Mucciante