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Pescara-Parigi fumata bianca: accordo biennale con il calciatore

Esperienza, fisicità e 17 gol nell'ultima stagione a Latina: l'attaccante toscano si lega ai biancazzurri a titolo definitivo

Pescara-Parigi fumata bianca: accordo biennale con il calciatore

Il Pescara piazza un colpo pesante per il proprio reparto d'attacco e assicura a mister e tifosi il profilo ideale per raccogliere l'eredità lasciata dall'addio di Antonio Di Nardo. Giacomo Parigi è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro: l'intesa è stata perfezionata a titolo definitivo con la firma di un contratto su base biennale. L'operazione chiude una trattativa serrata condotta nelle ultime ore e regala all'ambiente adriatico un rinforzo di peso, pensato per alzare immediatamente il livello di pericolosità offensiva e garantire spessore all'interno dello spogliatoio.

Classe 1996, nativo di Arezzo, Parigi è il classico centravanti d'area capace di coniugare centimetri (185 cm di altezza) e grande intelligenza tattica. La sua ultima stagione tra le fila del Latina nel Girone C di Serie C ne ha certificato la piena maturità calcistica: 17 marcature realizzate in 35 presenze, con un totale di 20 partecipazioni attive tra reti e assist vincenti e una media realizzativa netta di 0,50 gol a partita. Al di là dello score realizzativo, l'attaccante toscano garantisce un lavoro fondamentale per la manovra della squadra. Abile nel proteggere palla spalle alla porta, efficace nel gioco aereo e nell'attacco del primo palo sui traversoni, Parigi offre quella duttilità che permette di variare lo stile di gioco: dall'appoggio immediato per le sponde degli esterni alle combinazioni palla a terra, senza mai perdere di vista la profondità.

Completati gli ultimi passaggi burocratici di rito, il calciatore si aggregherà prontamente ai compagni di squadra per mettersi a disposizione dello staff tecnico. La parola passa ora al rettangolo di gioco, pronto a misurare l'impatto del nuovo numero nove sul campionato del Pescara.

Tags: pescara calcio Giacomo Parigi

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