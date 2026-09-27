Pescara KO, all'Adriatico passa lo Spezia

Il Pescara mastica amaro. Allo stadio "Adriatico-Cornaccia" la formazione di Buscé incassa una sconfitta per 1-2 contro una delle formazioni più in forma del torneo. La compagine ligure di mister Marco Turati espugna l'impianto pescarese al termine di una sfida intensa, confermandosi in vetta alla classifica e allungando la striscia positiva con la sesta vittoria stagionale.

​Dopo un primo tempo equilibrato e bloccato sullo zero a zero – in cui entrambe le squadre si sono affacciate dalle parti dei portieri senza trovare la stoccata vincente, complici anche un tentativo di Simone Mazzocchi e le risposte di marca biancazzurra con Andrea Ferraris – la ripresa si accende immediatamente.

​Passano appena sessanta secondi dal fischio d'inizio del secondo tempo e lo Spezia sblocca il punteggio: Samuele Capolupo recupera un pallone prezioso sulla corsia e serve Kevin Bright, il quale si inserisce in area e trafigge la retroguardia locale con un preciso colpo di testa.

​Il Pescara non si scompone e reagisce con carattere. Al 10' i biancazzurri rimettono le cose in equilibrio: Michele D'Ausilio disegna un invitante traversone dentro l'area di rigore, dove Giacomo Parigi è appostato con i tempi giusti per battere Micai da distanza ravvicinata e far esultare il pubblico di casa.

​La partita resta vibrante e aperta a qualsiasi esito. Mister Turati azzecca i cambi dalla panchina inserendo forze fresche, tra cui Massimo Zilli al posto di Mazzocchi al 21' della ripresa. La mossa si rivela decisiva: al 33', proprio l'attaccante ospite sfrutta un varco nell'area pescarese e lascia partire un destro potente che si insacca sotto la traversa, spegnendo le speranze del Pescara e valendo il definitivo 1-2.

​Nel finale i ragazzi di Buscè provano a riversarsi in avanti alla ricerca del nuovo pari, impegnando la retroguardia ligure ma è lo Spezia a sfiorare ripetutamente il tris in contropiede con Di Serio. Al triplice fischio a festeggiare sono gli ospiti, che blindano il primato a quota 19 punti, mentre per il Pescara c'è da raccogliere il bicchiere mezzo pieno della prestazione e voltare subito pagina in vista dei prossimi impegni di campionato.



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​PESCARA (4-2-3-1): Saio; Donati, Capellini, Pellacani, Letizia; Valzania, Sardo (12' st Guccione); Vitali (41' st Erradi), Ferraris (29' st Meazzi), D'Ausilio; Parigi (41' st Inglese). A disp.: Bonassi, Fiorillo, Meazzi, Graziani, Gatto, Morazzini, Milan, Motta, Nardin, Inglese, Zeppieri. All.: Buscè.



​SPEZIA (4-2-3-1): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Capomaggio, Bright (30' st Bastoni); Cazzadori (5' st Durmush), Limonelli (30' st Jimenez), Cardinali (30' st Di Serio), Mazzocchi (21' st Zilli). A disp.: Ciocci, Benvenuto, Doretti, Fontanarosa, Giorgeschi, Joselito, Spedalieri. All.: Turati

​Reti: 1' st Bright (S), 10' st Parigi (P), 33' st Zilli (S).

Foto: pagina Facebook Pescara Calcio, credits Massimo Mucciante