Perde il controllo dell'auto e sfonda il cancello della Pineta Dannunziana. Donna muore sul colpo

Tragedia questa mattina, venerdì 18 aprile, a Pescara nei pressi della Riserva Dannunziana intorno alle 11. Una donna alla guida di una Fiat600 ha perso il controllo del veicolo mentre era su strada della Bonifica sfondando il cancello chiuso della pineta.

Dopo il violento impatto la corsa della vettura è proseguita per circa 250 metri lungo il tratto asfaltato presente nel parco. Alcuni passanti che hanno assistito alla tragica scena hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate in poco tempo due ambulanze ma purtroppo per la donna, una 70enne pescarese, non c'è stato nulla da fare. Da chiarire se la donna abbia accusato un malore mente era alla guida oppure sia deceduta a causa del violento impatto. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro si occupano gli agenti della polizia locale di Pescara. Sul posto anche un mezzo della Sicurezza e Ambiente spa per la messa in sicurezza dell'area.