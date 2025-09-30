Frase del giorno

30 Set, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro...

Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro tra Auto e Bici Elettrica

Il tragico evento è avvenuto in via Rio Sparto nei pressi della ASL

Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro tra Auto e Bici Elettrica

Un gravissimo incidente stradale con esito mortale ha scosso Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, in via Rio Sparto. La vittima è una donna di circa 40 anni che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica.

Lo scontro, violentissimo, è avvenuto tra la bici, descritta come una fat bike a pedalata assistita, e un'automobile, una Mercedes Classe A. L'impatto ha avuto luogo nelle vicinanze del distretto ASL di Pescara Sud e del monumento a Paolo VI, proprio in corrispondenza di un attraversamento pedonale e ciclabile.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma per la ciclista non c'è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'area, e la Polizia Locale che si sta occupando congiuntamente di tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni.

Tags: incidente mortale Pescara Via Rio Sparto

Vedi anche

Tragico incidente a Chieti: tre persone hanno perso la vita
Cronaca

Tragico incidente a Chieti: tre persone hanno perso la vita

08 Giu, 2025
Sangue sulle strade d'Abruzzo, donna perde la vita nella galleria Le Piane
Cronaca

Sangue sulle strade d'Abruzzo, donna perde la vita nella galleria Le Piane

02 Gen, 2018
Sopralluogo del Comune negli alloggi Ater di via Rio Sparto andati a fuoco
Cronaca

Sopralluogo del Comune negli alloggi Ater di via Rio Sparto andati a fuoco

30 Mag, 2017
Incidente mortale sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto. Anche tre feriti
Cronaca

Incidente mortale sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto. Anche tre feriti

22 Mar, 2017
Sequestrato un etto di 'polvere bianca' in via Rio Sparto. Ma quanta droga c'è a Pescara?
Cronaca

Sequestrato un etto di 'polvere bianca' in via Rio Sparto. Ma quanta droga c'è a Pescara?

05 Feb, 2016
Tragico incidente a Cepagatti: pedone investito muore sul colpo
Cronaca

Tragico incidente a Cepagatti: pedone investito muore sul colpo

17 Gen, 2016
Incidente in via Senna a Montesilvano, donna muore a 79 anni
Cronaca

Incidente in via Senna a Montesilvano, donna muore a 79 anni

29 Mag, 2015
Incidente sull'A14 fra Ortona e Francavilla al Mare: muore 51enne di Pescara
Cronaca

Incidente sull'A14 fra Ortona e Francavilla al Mare: muore 51enne di Pescara

15 Gen, 2015
Moto "Pirata" in via di Sotto
Cronaca

Moto "Pirata" in via di Sotto

09 Apr, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661