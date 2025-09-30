Tragico Incidente a Pescara: Donna di 40 Anni Muore dopo lo Scontro tra Auto e Bici Elettrica

Un gravissimo incidente stradale con esito mortale ha scosso Pescara nel tardo pomeriggio di oggi, in via Rio Sparto. La vittima è una donna di circa 40 anni che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica.

Lo scontro, violentissimo, è avvenuto tra la bici, descritta come una fat bike a pedalata assistita, e un'automobile, una Mercedes Classe A. L'impatto ha avuto luogo nelle vicinanze del distretto ASL di Pescara Sud e del monumento a Paolo VI, proprio in corrispondenza di un attraversamento pedonale e ciclabile.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma per la ciclista non c'è stato purtroppo nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'area, e la Polizia Locale che si sta occupando congiuntamente di tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. Il traffico è stato temporaneamente deviato per consentire le operazioni.