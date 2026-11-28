I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno denunciato in stato di libertà, per ricettazione, un 21enne del posto trovato in possesso di una moto da cross da competizione, rubata la sera del 18 novembre scorso a Farindola.

I fatti. Una volta ricevuta la denuncia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno subito avviato le indagini: hanno cercato possibili testimoni e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni di Farindola e Penne, individuando la zona in cui la moto era stata trasportata. Il mezzo è stato rintracciato il giorno dopo la denuncia.

Messo di fronte all’evidenza, il 21enne ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver fatto una stupidaggine, e ha consegnato la moto, che è stata sequestrata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

La vicenda è stata riferita alla Procura della Repubblica di Pescara, competente a procedere per il reato di ricettazione.

La persona coinvolta è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza