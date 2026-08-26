Lecce nei Marsi, bambina di quattro anni muore investita da una moto da cross

Una bambina di quattro anni è morta nel primo pomeriggio di ieri, 25 agosto 2026, a Lecce nei Marsi, in provincia dell’Aquila, dopo essere stata investita da una moto da cross. Alla guida del mezzo si trovava un giovane di 25 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, la moto non sarebbe stata coperta da assicurazione perché non destinata alla circolazione su strada. Dopo l’impatto, il giovane si è fermato e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, con un’ambulanza partita da Pescina. Successivamente è arrivato anche l’elisoccorso, riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un’ora, ma ogni intervento si è rivelato vano. La piccola è deceduta a causa delle conseguenze riportate nell’investimento. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire con precisione l’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze dell’impatto e le responsabilità dell’incidente.



Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha contattato il sindaco di Lecce nei Marsi, Augusto Barile, chiedendogli di trasmettere alla famiglia della bambina le proprie condoglianze e quelle dell’intera Regione. Marsilio ha inoltre espresso vicinanza alla comunità marsicana, profondamente colpita dalla tragedia. Cordoglio anche da parte di Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente di Anci Abruzzo. A nome della città dell’Aquila e dell’associazione dei Comuni abruzzesi, Biondi ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia, al sindaco e ai cittadini di Lecce nei Marsi, sottolineando la partecipazione dei sindaci abruzzesi al lutto della comunità.

La redazione di AbruzzoIndependent porge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia per questa tragedia insopportabile.