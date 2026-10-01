Pescara, fugge all’alt della Polizia a bordo di un’auto rubata: arrestato

Ancora un episodio di microcriminalità nel capoluogo adriatico. A riferirlo è direttamente la Questura di Pescara che racconta come, nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti hanno proceduto all’arresto di un uomo rintracciato a bordo di un’autovettura rubata, che all’alt intimatogli dalla pattuglia si è dato alla fuga lungo le vie del quartiere Rancitelli.

In particolare, alle ore 11 circa i poliziotti, durante un servizio di pattugliamento della zona, hanno incrociato, proveniente dal senso opposto di marcia, un’autovettura segnalata come provento di furto. Con una manovra operativa, gli agenti hanno invertito il senso di marcia e si sono messi all’inseguimento del mezzo, raggiunto all’altezza del centro riabilitativo “Don Orione” di via Aterno. Il conducente, tuttavia, nonostante l’intimazione dell’alt, ha svoltato repentinamente verso sinistra, entrando nel parcheggio del centro medico e imboccando successivamente la strada ciclo-pedonale che costeggia il fiume.

Solo dopo un difficoltoso inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccare il mezzo all’altezza di via Fiume Verde. Alla guida del veicolo, una Citroen rossa risultata rubata alcuni giorni fa a Silvi, vi era un cinquantenne con precedenti di polizia e con la patente revocata da anni.

L’uomo, considerati i gravi precedenti a carico e il fatto che aveva ignorato l’alt della Polizia, peraltro adottando una condotta di guida pericolosa volta a eludere il controllo, è stato arrestato ai sensi dell’art. 192 del Codice della Strada e per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per ricettazione, essendo il veicolo su cui era a bordo rubato.