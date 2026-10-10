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Fuga spericolata dopo l'alt dei Carabinieri: 21enne arrestato a Penne

Inseguimento notturno tra Rosciano e Nocciano: il giovane ha rischiato l'impatto frontale con una pattuglia. In auto trovata anche una modica quantità di cocaina

Fuga spericolata dopo l'alt dei Carabinieri: 21enne arrestato a Penne

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Penne hanno arrestato un 21enne del posto al termine di un pericoloso inseguimento stradale che ha attraversato i territori di Rosciano e Nocciano, mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti e degli stessi militari.

L'episodio è iniziato nella frazione di Villa San Giovanni di Rosciano, dove una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt al giovane alla guida del proprio veicolo. Il 21enne, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo e ha dato il via a una fuga ad alta velocità, compiendo manovre azzardate e pericolose.

Nel corso dell'inseguimento, il fuggitivo ha rischiato di impattare frontalmente contro una seconda pattuglia, intervenuta con il supporto dei militari delle Stazioni di Catignano e Civitella Casanova per bloccarne la corsa. L'urto è stato evitato soltanto all'ultimo momento.

L'auto è stata successivamente rinvenuta nelle campagne di Nocciano, mentre il giovane è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto presso la Compagnia di Penne.

Al termine degli accertamenti, il 21enne è stato tratto in arresto in flagranza differita per le condotte contestate di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale su strada. Si tratta dell'istituto che consente l'arresto differito nei casi di grave pericolo per la sicurezza pubblica, accertato mediante visione o riscontro diretto operato dalle forze di polizia.

La perquisizione del veicolo ha inoltre consentito di rinvenire una modica quantità di cocaina. Per questo motivo, il 21enne è stato segnalato alla Prefettura di Pescara quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Tags: inseguimento Nocciano Penne Arrestato Cocaina Giovane Notizie Carabinieri

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