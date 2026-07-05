'Pizzicato' su auto rubata: denunciato 39enne

Nel corso della notte, durante un servizio perlustrativo lungo le strade di Pescara, i militari del nucleo provinciale dei carabinieri hanno proceduto al controllo di un uomo italiano di 39 anni, fermato alla guida di una utilitaria in via Tronto. Gli accertamenti immediatamente eseguiti attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia hanno permesso di appurare che il veicolo risultava essere oggetto di furto. L’uomo è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’autovettura, recuperata in buone condizioni, è stata restituita al legittimo proprietario, un italiano di 44 anni residente in città.