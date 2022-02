Paura nella notte a Città Sant’Angelo: quattro giovani intossicati

É stata una notte da brivido, ma non è ancora finita purtroppo. Due giovani si trovano in ospedale con segni di intossicazione da monosssido di carbonio: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Si tratta di uno di questi casi tremendi in cui probabilmente a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, é fuoriuscito del gas, letale perché inodore e insapore per chi lo inala. Per fortuna uno dei coinquilini, un ragazzo, é riuscito a svegliarsi e capendo che c’era qualcosa che non andava ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, una abitazione del centro storico di Città Sant’Angelo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, un distaccamento di volontari di Montesilvano, una ambulanza del 118 che ha trasportato i ragazzi (quattro) in ospedale a Pescara.

Sono in corso i controlli, la notizia andrà aggiornata e si spera in positivo.