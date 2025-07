Boom di turisti a Città Sant'Angelo dopo il Covid

Boom di presenze a Città Sant’Angelo, che nel 2024 fa registrare il suo personale numero record di 80mila visitatori sul territorio comunale. Questo è quello che emerge dall’ultimo rilevamento Istat, utile a fotografare l’andamento turistico degli ultimi anni. Un andamento che ha visto una crescita esponenziale a partire dal 2020, anno segnato dal Covid, dove ci si era fermati a 46mila presenze, per arrivare al 2024, con numeri quasi raddoppiati, tanto da toccare le 80mila visite spalmate sull’intero anno.

Un trend in crescita esponenziale, favorito anche dal miglioramento della rete di accoglienza caratterizzata dalla riqualificazione, negli ultimi anni, di importanti strutture alberghiere, che conferma l’attrattività di Città Sant’Angelo, non solo per le bellezze del borgo, ma anche per quelle nascoste nelle campagne e nelle zone rurali, così come nell’area costiera, in via di sviluppo grazie alla presenza di spiagge attrezzate e punti di ristoro.

Tale andamento, premia gli investimenti fatti dall’Amministrazione per migliorare la qualità della rete di accoglienza e funge da incentivo nella prosecuzione della crescita. In tal senso, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Matteo Perazzetti fa sapere di essere già al lavoro per individuare nuove risorse da destinare ad investimenti volti al miglioramento delle strutture ricettive, con l’obiettivo primario di realizzare l’albergo diffuso all’interno del borgo, così da offrire a chi sceglie Città Sant’Angelo la possibilità di pernottare comodamente dentro il centro storico.

<Città Sant’Angelo non solo si conferma centro di grande attrazione, ma cresce sotto il profilo turistico e lo fa in maniera importante, come testimoniato dai dati Istat> dice il Sindaco Matteo Perazzetti. <Dal Covid in poi abbiamo avuto una netta ripresa, che ci ha portato quasi a raddoppiare il numero di presenze sul territorio. Dal canto nostro abbiamo lavorato per facilitare la riqualificazione di strutture alberghiere oggi in grado di accogliere turisti, ma occorre andare avanti, anche e soprattutto con lo sviluppo dell’albergo diffuso nel borgo>.

Sullo sviluppo del turismo interviene anche l’Assessore Rino De Bonis: <La crescita dei numeri è motivo di orgoglio e sprone per fare sempre meglio> sottolinea. <Lo sviluppo dell’area costiera, con spiagge attrezzate e punti di ristoro servirà per portare altri turisti, che avranno la possibilità di scoprire le bellezze del borgo e non solo. In questo contesto si inserisce lo sviluppo del progetto dell’albergo diffuso, così da poter ospitare i visitatori nel centro storico, favorendo la crescita della nostra economia e aiutando il commercio>.