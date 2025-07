Città Sant’Angelo, borse lavoro per over 50 in condizioni disagio

Il Comune di Città Sant’Angelo ha pubblicato un avviso volto alla formazione di una graduatoria per l’erogazione di borse lavoro in favore di soggetti svantaggiati over 50, finalizzate all’ingresso o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Per potersi candidare è necessario essere in possesso di una serie di requisiti, tra cui la residenza nel Comune di Città Sant’Angelo, un’età compresa tra i 50 anni e l’età pensionabile, uno stato di disoccupazione o inoccupazione o ancora l’assenza di aiuti quali Naspi o ammortizzatori sociali e un Isee in corso di validità non superiore ai 15mila euro.

Il programma, della durata di 3 mesi e fino a un massimo di 12, rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi, prevede un impegno lavorativo, da svolgere nelle articolazioni organizzative dell’Ente, di 25 ore settimanali, a fronte di un compenso di 500 euro nette mensili.

Le domande, comprensive di tutta la documentazione richiesta dall’avviso, consultabile sul sito del Comune, devono essere presentate entro e non oltre il 28 agosto 2025 tramite Pec all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it oppure tramite raccomandata o, ancora, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

Una volta chiusa la fase di raccolta delle istanze, verrà redatta una graduatoria sulla scorta della quale saranno assegnate le borse lavoro.

<Grazie al lavoro degli Uffici Sociali siamo riusciti ad attivare queste nuove borse lavoro destinate alle persone over 50 e finalizzate al loro reinserimento nel modo del lavoro> spiega il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Lucia Travaglini. <Attraverso la stipula di specifiche convenzioni, i soggetti selezionati verranno inserite all’interno dell’Ente per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi, arco temporale nel quale avranno la possibilità di acquisire esperienza e competenze da inserire nel curriculum e spendere nella ricerca di un nuovo lavoro>.