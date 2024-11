Esplosione all'interno di un casolare a Città Sant'Angelo

Una forte esplosione è stata avvertita a Città Sant'Angelo intorno alle 18,30 in contrada Brecciano. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un casolare abbia subito dei gravi danni in seguito ad una fuga di gas, forse una bombola a GPL. Parte del fabbricato, secondo le prime frammentarie informazioni, sarebbe crollato. Non ci sarebbero feriti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri