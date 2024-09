Ora la Film Commission Abruzzo è realtà

Firmata questa mattina a L’Aquila davanti al notaio l’istituzione della Film Commission Abruzzo, l’ente pubblico che si occuperà di gestire e finanziare progetti cinematografici nel territorio. Secondo indiscrezioni alla sua guida ci sarà Piercesare Stagni, storico e critico del cinema, aquilano, classe 1970, considerato tra i più preparati esperti del settore. Nel board Peppe Millanta, al secolo Giuseppe Di Cesare, pescarese, classe 1985, scrittore, sceneggiatore, autore e conduttore di format televisivi, e Fabrizia Aquilio, aquilana, avvocato, già rappresentante del ministro per gli Affari Esteri per la promozione del patrimonio culturale della Città dell’Aquila. Nelle casse della Fondazione Film Commission c’è un fondo di milioni di euro che serviranno per farla funzionare. A tutti loro i più sinceri in bocca al lupo per questa nuova avventura che si spera proficua per il nostro Abruzzo.