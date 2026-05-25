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Lanciano: maxi controlli nel quartiere Santa Rita

Il questore ha disposto una serie di controlli nella zona più calda del capoluogo frentano. I dettagli nell'articolo

Lanciano: maxi controlli nel quartiere Santa Rita

Nella mattinata odierna, nel quartiere Santa Rita di Lanciano, è stato eseguito un servizio straordinario interforze di controllo del territorio, disposto dal Prefetto della provincia di Chieti, Silvana D'Agostino, nell'ambito delle attività di prevenzione e presidio delle aree cittadine maggiormente interessate, nei mesi scorsi, da episodi di tensione e da situazioni di degrado.

Al servizio hanno preso parte personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l'impiego complessivo di 7 equipaggi. Nel corso dell'attività, svolta mediante posti di controllo e ulteriori accertamenti sul territorio, sono state controllate 62 persone, di cui 12 con precedenti, nonché 43 veicoli.

All'esito delle verifiche, sono state contestate 3 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. In particolare, due persone sono state sanzionate perché sorprese a circolare a bordo di monopattini elettrici privi di targa e senza casco. Inoltre, un'autovettura è stata sottoposta a sequestro in quanto risultata priva di copertura assicurativa.

L'attività si inserisce in un più ampio quadro di controlli e di azioni mirate al rafforzamento della sicurezza urbana nel quartiere Santa Rita, già oggetto di specifica attenzione istituzionale a seguito di recenti episodi che hanno richiesto un innalzamento del livello di vigilanza e prevenzione.

Il dispositivo interforze, attuato in raccordo con il Questore della provincia di Chieti, Leonida Marseglia, conferma la massima attenzione riservata al territorio, per assicurare una presenza costante dello Stato e una risposta concreta alle esigenze di legalità espresse dalla cittadinanza.

Le attività di vigilanza e controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori servizi, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza.

 

Tags: Lanciano santa Rita controlli Polizia

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