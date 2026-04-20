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Omicidio Sciorilli. Confessa il padre: "Sono stato io"

Una tragedia familiare alla base del delitto del ventunenne di Vasto. Ora si trova in carcere

Omicidio Sciorilli. Confessa il padre: "Sono stato io"

Una tragedia familiare alla base dell'omicidio di Andrea Sciorilli, ventunenne di Vasto, trovato senza vita nel garage di un condominio, ieri pomeriggio, nella zona della Marina. Le indagini dei carabinieri si sono concentrate subito sulle relazioni più strette della giovane vittima e nella notte, da quanto abbiamo appreso, e' arrivata la svolta: il padre del ragazzo, Antonio di 52 anni, dirigente della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, ha confessato l'omicidio. L'arma del delitto (un coltello) non e' stata ancora trovata mentre l'uomo ora e in carcere a disposizione della magistratura che lo interrogherà nei prossimi giorni. Ovviamente la notizia ha sconvolto la comunità ed ora ci si interroga sui perché di simili episodi di violenza. Seguiremo gli sviluppi di questa tragica notizia che dilania una famiglia come tante.

Tags: vasto Andrea sciorilli Omicidio Padre ultime notizie

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