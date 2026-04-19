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Morto ventunenne a Vasto. Si indaga per omicidio

La vittima è stata trovata questo pomeriggio all’interno del garage di famiglia. Sul corpo diverse ferite da arma da taglio

Morto ventunenne a Vasto. Si indaga per omicidio

Un giovane di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi,19 aprile 2026, nel garage di un condominio a Vasto. Il sospetto degli investigatori è che il ragazzo si stato ucciso a coltellate ma al momento è solamente un’ipotesi. Toccherà all’anatomopatologo Pietro Falco, responsabile della medicina legale dell’Asl 2, procedere con l’esame autoptico sulla salma. Nel frattempo gli investigatori dell’Arma dei carabinieri stanno setacciando l’area dei garage alla ricerca dell’arma del delitto, mentre sono in corso le acquisizioni dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno presidiato l’ingresso del parcheggio condominiale per facilitare le operazioni dei militari e del medico legale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La palazzina si trova in una zona molto trafficata e frequentata. Le indagini sono coordinate dalle sostitute procuratrici Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Sul caso operano il tenente colonnello Mario Giacona, comandante della Compagnia di Vasto, insieme ai carabinieri del Reparto operativo di Chieti e alle pattuglie del Commissariato e della polizia locale.

Tags: Morto vasto Coltello omicidio ultime notizie

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