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Omicidio di Vasto, il cordoglio del Direttore generale della Asl

La morte del ventunenne per mano del padre, dirigente impeccabile dell'azienda sanitaria locale, ha lasciato un segno profondo anche nell'ambiente di lavoro

Omicidio di Vasto, il cordoglio del Direttore generale della Asl

"Dolore e sconcerto: questi i sentimenti che pervadono stamattina la nostra Azienda tutta, in un lunedì cupo, carico di angoscia per una tragedia che ci colpisce lasciandoci senza parole. Per la gravità dell’accaduto e per il coinvolgimento di un nostro dirigente la cui competenza professionale è riconosciuta e apprezzata. Antonio Sciorilli è un giurista che ha dato sempre un contributo importante alle questioni amministrative complesse, e sotto il profilo umano ha mantenuto una condotta impeccabile, improntata al
rispetto. A questa famiglia così duramente provata va la vicinanza di tutta la Asl, e a nome della Direzione e dei dipendenti esprimo i sentimenti di partecipazione accorata e sincera a un evento drammatico che travolge tante vite.” 

Queste le parole del direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Mauro Palmieri.

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