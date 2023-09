Ambiente Spa si candida per la gestione dell’immondizia nella Nuova Pescara

Nella Nuova Pescara, che dovrebbe nascere nel 2027, già dal 2025 la gestione dei rifiuti potrebbe passare ad un’unica società anziché alle tre società che attualmente gestiscono il servizio a Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ambiente Spa, la società in house del Comune di Pescara, ha messo subito le mani avanti proponendo se stessa per la gestione del servizio di igiene urbana anche a Montesilvano e Spoltore. Attualmente nel Comune di Montesilvano opera Formula Ambiente Spa e in quello di Spoltore invece Rieco Spa, due colossi nel campo dell’igiene urbana, i cui contratti di servizio scadranno proprio nel 2024. Cogliendo la palla al balzo Mercoledì scorso a Pescara nella seduta dellaCommissione Ambiente, il neo Presidente di Ambiente Spa, ha posto la candidatura della società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune Capoluogo, ad estendere il servizio anche nei comuni di Montesilvano e Spoltore. Se la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani sarà il primo importante servizio che i tre comuni che si fonderanno nella Nuova Pescara metteranno in comune, è legittimo supporre che Montesilvano e Spoltorepotrebbero contrapporre e a buon ragione una analoga ed opposta proposta circa la gestione dei rifiuti urbani a quella di Ambiente Spa. Se si considera che il servizio relativo ai rifiuti urbani a Pescara non è ottimale, la candidatura difficilmente sarà approvata. Infatti a Pescara la raccolta differenziata tramite il porta a porta è in alto mare e all’annuncio che dal 15 settembre sarebbe dovuta partire nella zona di Porta Nuova la raccolta porta a porta, non sono seguiti ancora i fatti. A Spoltore al contrario ormai da molto tempo il servizio porta a porta è esteso alla quasi totalità della città, mentre a Montesilvano è vicino al 40%. Altro elemento che non depone a favore di Ambiente Spa sono i risultati economici degli ultimi due esercizi della società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune Capoluogo, quelli del 2021 e 2022 si sono chiusi con perdite rispettivamente di 783.024 nel 2022 e di 59.912 nel 2021, perdite che, essendo Ambiente Spa, una società a totale partecipazione pubblica, che alla fine ricadranno sulle spalle dei cittadini.