Notte fonda all’Adriatico: il Pescara sprofonda, il Modena ringrazia l'ex Zampano

Non c'è pace per il Pescara di Giorgio Gorgone. Nella 20ª giornata di Serie B, i biancazzurri incassano l'ennesima sconfitta stagionale, cedendo per 0-2 a un Modena cinico che ritrova il successo dopo un mese di astinenza. Una mazzata terribile per la classifica degli adriatici, che restano tristemente ultimi in solitaria, vedendo scappare via anche Mantova e Südtirol.

L'approccio del Pescara era stato persino incoraggiante. Nei primi minuti, un’ottima ripartenza orchestrata da Olzer aveva liberato Dagasso (forse alla sua ultima gara in biancazzurro prima del passaggio al Genoa), ma la sua conclusione centrale non ha impensierito Chichizola. Poco dopo, anche Brandes ha sciupato una buona occasione. Il calcio, però, non perdona. Al 27’, il Modena passa alla prima vera accelerazione: Massolin imbuca per Zampano, che brucia Faraoni e batte Desplanches in uscita. Il classico gol dell'ex che gela l'Adriatico e spegne l'entusiasmo della banda di Gorgone.

Il colpo del k.o. arriva proprio prima dell'intervallo. Al 44’, su azione di corner, Nieling fa da sponda per De Luca che, da zero metri, deve solo appoggiare in rete il raddoppio emiliano.

Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione d'orgoglio del Pescara, ma la squadra si scioglie. L'unica fiammata arriva al 55’, quando Faraoni colpisce a botta sicura su cross di Caligara, trovando però la respinta involontaria del compagno di squadra Capellini a negargli il gol. Da lì in poi, la gestione di Sottil è accorta e il Modena rischia addirittura il tris con Mendes, fermato da un ottimo Desplanches.

Il fischio finale di Manganiello certifica la crisi: il Pescara resta fermo a quota 14 punti. Con un piede già nel mercato (pesano le assenze di Valzania e le voci su Dagasso), la salvezza sembra ora un miraggio lontano. Sabato prossimo servirà un'impresa, ma questa squadra sembra aver perso certezze e mordente.

Pescara - Modena 0-2

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Capellini; Letizia (71’ Oliveri), Dagasso, Brandes (56’ Tonin), Caligara, Faraoni (78’ Cangiano); Olzer, Di Nardo (71’ Sgarbi). All. Gorgone.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Nieling, Nador, Tonoli; Zanimacchia (61’ Beyuku), Santoro, Gerli, Massolin (67’ Magnino), Zampano (79’ Cotali); De Luca (61’ Gliozzi), Mendes (79’ Defrel). All. Sottil.

MARCATORI: 27’ pt Zampano, 44’ pt De Luca.