Frase del giorno

18 Gen, 2026
  1. Home
  2. Sport
  3. Notte fonda all’Adriatico: il Pescara sprofonda, il Modena...

Notte fonda all’Adriatico: il Pescara sprofonda, il Modena ringrazia l'ex Zampano

Dopo questo K.O. la salvezza è sempre più lontana

Notte fonda all’Adriatico: il Pescara sprofonda, il Modena ringrazia l'ex Zampano

Non c'è pace per il Pescara di Giorgio Gorgone. Nella 20ª giornata di Serie B, i biancazzurri incassano l'ennesima sconfitta stagionale, cedendo per 0-2 a un Modena cinico che ritrova il successo dopo un mese di astinenza. Una mazzata terribile per la classifica degli adriatici, che restano tristemente ultimi in solitaria, vedendo scappare via anche Mantova e Südtirol.

L'approccio del Pescara era stato persino incoraggiante. Nei primi minuti, un’ottima ripartenza orchestrata da Olzer aveva liberato Dagasso (forse alla sua ultima gara in biancazzurro prima del passaggio al Genoa), ma la sua conclusione centrale non ha impensierito Chichizola. Poco dopo, anche Brandes ha sciupato una buona occasione. Il calcio, però, non perdona. Al 27’, il Modena passa alla prima vera accelerazione: Massolin imbuca per Zampano, che brucia Faraoni e batte Desplanches in uscita. Il classico gol dell'ex che gela l'Adriatico e spegne l'entusiasmo della banda di Gorgone.

Il colpo del k.o. arriva proprio prima dell'intervallo. Al 44’, su azione di corner, Nieling fa da sponda per De Luca che, da zero metri, deve solo appoggiare in rete il raddoppio emiliano.

Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione d'orgoglio del Pescara, ma la squadra si scioglie. L'unica fiammata arriva al 55’, quando Faraoni colpisce a botta sicura su cross di Caligara, trovando però la respinta involontaria del compagno di squadra Capellini a negargli il gol. Da lì in poi, la gestione di Sottil è accorta e il Modena rischia addirittura il tris con Mendes, fermato da un ottimo Desplanches.

Il fischio finale di Manganiello certifica la crisi: il Pescara resta fermo a quota 14 punti. Con un piede già nel mercato (pesano le assenze di Valzania e le voci su Dagasso), la salvezza sembra ora un miraggio lontano. Sabato prossimo servirà un'impresa, ma questa squadra sembra aver perso certezze e mordente.

Pescara - Modena 0-2

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Capellini; Letizia (71’ Oliveri), Dagasso, Brandes (56’ Tonin), Caligara, Faraoni (78’ Cangiano); Olzer, Di Nardo (71’ Sgarbi). All. Gorgone.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Nieling, Nador, Tonoli; Zanimacchia (61’ Beyuku), Santoro, Gerli, Massolin (67’ Magnino), Zampano (79’ Cotali); De Luca (61’ Gliozzi), Mendes (79’ Defrel). All. Sottil.

MARCATORI: 27’ pt Zampano, 44’ pt De Luca.

Tags: Pescara Calcio Modena Giorgio Gorgone

Vedi anche

Inizia l'era Gorgone: il tecnico romano per il post Vivarini
Sport

Inizia l'era Gorgone: il tecnico romano per il post Vivarini

11 Nov, 2025
Pescara Sfortunato, Sconfitta Amara a Modena
Sport

Pescara Sfortunato, Sconfitta Amara a Modena

28 Set, 2025
Massimo Oddo conduce il Delfino Pescara 1936 nel play off. A Modena è uno show
Sport

Massimo Oddo conduce il Delfino Pescara 1936 nel play off. A Modena è uno show

15 Mag, 2016
Lapagol e San Aresti regalano tre punti al Delfino e un dolce Natale d'amore ai biancazzurri
Sport

Lapagol e San Aresti regalano tre punti al Delfino e un dolce Natale d'amore ai biancazzurri

23 Dic, 2015
Il Modena a cinque minuti dalla fine segna la rete che vale 3 punti
Sport

Il Modena a cinque minuti dalla fine segna la rete che vale 3 punti

27 Set, 2015
L'addio mesto dei biancazzurri. Alle 18 c'è Pescara-Modena
Sport

L'addio mesto dei biancazzurri. Alle 18 c'è Pescara-Modena

25 Mag, 2014
Modena 0 Pescara 1. Ragusa decide il match
Sport

Modena 0 Pescara 1. Ragusa decide il match

26 Dic, 2013
Virtus in campo a Modena
Sport

Virtus in campo a Modena

26 Feb, 2013
Sanità horror a Modena
Salute

Sanità horror a Modena

12 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661