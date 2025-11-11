Frase del giorno

11 Nov, 2025
  3. Inizia l'era Gorgone: il tecnico romano per il post Vivarini

Inizia l'era Gorgone: il tecnico romano per il post Vivarini

L'ex tecnico della Lucchese è attesa in serata in città

Inizia l'era Gorgone: il tecnico romano per il post Vivarini

Domani si apre ufficialmente l'era di Giorgio Gorgone nella Pescara Calcio Dopo l'esonero di Vincenzo Vivarini la scelta è caduta sul tecnico romano, atteso in città in serata e tra stasera e la mattinata di domani è prevista la firma sul contratto che lo legherà al club biancazzurro.

L'accordo stabilisce una collaborazione fino al 30 giugno 2026, con clausola di rinnovo unilaterale a favore del Pescara che scatterà in caso di permanenza della squadra nel campionato di Serie B.

Per Gorgone si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia del Pescara da calciatore nella stagione 2004, collezionando 16 presenze e segnando una rete.

Il suo primo incarico alla guida di una prima squadra professionistica è arrivato nel 2023 con la Lucchese in Serie C. Un'esperienza che, nonostante le sfide, ha dimostrato le sue capacità manageriali e tattiche. Il primo anno ha condotto la squadra al 12º posto nel Girone B, ottenendo una salvezza tranquilla. Nella passata stagione nonostante le gravi difficoltà finanziarie del club, è riuscito nuovamente a raggiungere l'obiettivo della permanenza, conquistando la salvezza ai play-out contro il Sestri Levante. A seguito del fallimento della società lucchese e la conseguente mancata iscrizione al campionato di Serie C, Giorgio Gorgone è rimasto svincolato, fino ad accettare la chiamata di Daniele Sebastiani. Gorgone predilige il 4-3-3 ma ha usato anche il 3-5-2 in questi due anni con la Lucchese. 

Tags: Giorgio Gorgone Pescara Calcio Daniele Sebastiani

