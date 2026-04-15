Diciottenne arrestato a Sambuceto per tentato omicidio

Ancora tanta violenza e tante armi che riempiono la cronaca e denunciano una situazione di emergenza nel mondo giovanile. Un 19enne è stato ferito con tre coltellate ieri pomeriggio a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino. Il giovane è stato colpito ai fianchi e all’addome ed è finito in ospedale con la milza perforata. L’aggressore, un 18enne del posto, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito l'episodio è avvenuto in via Mascagni, dove i due, che si conoscono, si erano incontrati per chiarire la vicenda legata alla sottrazione di una cassa audio bluetooth. Secondo una prima ricostruzione, il confronto è degenerato e il più giovane, che si era presentato armato, ha estratto un coltello colpendo il 19enne davanti ad alcuni testimoni. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato al policlinico, dove è stato operato d’urgenza: non è in pericolo di vita e la prognosi è di 40 giorni.

L’aggressore si è inizialmente allontanato, raggiungendo un vicino centro commerciale, per poi tornare sul posto dove è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile. Sul luogo dell’accoltellamento è intervenuta anche la Scientifica, che ha recuperato l’arma. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Chieti.

Secondo la difesa, il 18enne avrebbe reagito a un’aggressione. La sua posizione sarà esaminata nelle prossime ore durante l’udienza di convalida dal magistrato di turno.