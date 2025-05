Omicidio Caldarelli, al via gli esami della scientifica

Proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio sull’omicidio di Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso, il cui cadavere è stato trovato in un laghetto della Val Vibrata nella notte tra il 15 e 16 aprile. Il Raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri ha avviato gli esami su tutto il materiale sequestrato a Corropoli nel casolare dove l’11 aprile scorso è stato ucciso l’uomo: si tratta di accertamenti irripetibili del Ris e che riguardano il coltello, la pala, la carriola e i resti dei vestiti bruciati, oltre a panni e stracci sporchi di sangue. Solo pochi giorni prima del delitto la coppia accusata di aver commesso il delitto avrebbe tentato di adescare un altro uomo, che è riuscito a non cadere nella trappola, a differenza di Caldarelli. Dopo un contatto sui social, la donna ha convinto il 48enne a raggiungerla nell’abitazione di Corropoli dove viveva con il compagno per consumare un rapporto sessuale. Nell’abitazione è nata una violenta colluttazione: Caldarelli è stato prima accoltellato e poi colpito con una vanga. Il suo corpo è stato buttato in un invaso artificiale a pochi chilometri di distanza. Parliamo di un fattaccio di sangue che ha sconvolto la comunità teramana e non solo, soprattutto per le modalità cruente e subdole con cui si è sviluppato l’omicidio.