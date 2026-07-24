Frase del giorno

24 Lug, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Morta la ragazza precipitata dalla caserma della Guardia di Finanza

Morta la ragazza precipitata dalla caserma della Guardia di Finanza

La giovane, al primo anno alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di Coppito, è deceduta nella notte all’ospedale San Salvatore dopo la caduta dalla finestra della sua stanza al terzo piano

Morta la ragazza precipitata dalla caserma della Guardia di Finanza

Una allieva maresciallo di 22 anni della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila, è morta nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2026 all’ospedale San Salvatore, dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano della palazzina in cui alloggiava.
La ragazza, al primo anno di corso, ha fatto un volo di almeno 12 metri: per il tremendo impatto le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stata ricoverata in rianimazione in prognosi riservata, dove è deceduta poche ore dopo.
Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause e la dinamica esatta dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse ipotesi ufficiali, ma gli inquirenti non escludono alcuna possibilità, mentre stanno ricostruendo i minuti precedenti la caduta e ascoltando eventuali testimoni. 
La notizia ha scosso la comunità scolastica e il corpo, che ha espresso vicinanza alla famiglia della

Tags: Morta allieva maresciallo laquila Ultime notizie

Vedi anche

Arrestato a Foggia uno degli assassini del maresciallo Di Resta
Cronaca

Arrestato a Foggia uno degli assassini del maresciallo Di Resta

06 Mag, 2026
La donna trovata morta al cimitero si è suicidata
Cronaca

La donna trovata morta al cimitero si è suicidata

28 Ott, 2024
Ancora un bruttissimo episodio di violenza sessuale
Cronaca

Ancora un bruttissimo episodio di violenza sessuale

30 Lug, 2024
Violenza sessuale nella Scuola della Finanza
Cronaca

Violenza sessuale nella Scuola della Finanza

28 Lug, 2024
Indagato per maltrattamenti il compagno della donna morta a Colle Orlando
Cronaca

Indagato per maltrattamenti il compagno della donna morta a Colle Orlando

01 Giu, 2018
Arrestato "finto maresciallo" dei carabinieri con l'accusa di estorsione aggravata
Cronaca

Arrestato "finto maresciallo" dei carabinieri con l'accusa di estorsione aggravata

06 Dic, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
Ricercato evade dai domiciliari e accoltella maresciallo dei Cc
Cronaca

Ricercato evade dai domiciliari e accoltella maresciallo dei Cc

30 Giu, 2014
Aggredito maresciallo dei Cc
Cronaca

Aggredito maresciallo dei Cc

30 Mag, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661