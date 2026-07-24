Morta la ragazza precipitata dalla caserma della Guardia di Finanza

Una allieva maresciallo di 22 anni della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila, è morta nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2026 all’ospedale San Salvatore, dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera al terzo piano della palazzina in cui alloggiava.

La ragazza, al primo anno di corso, ha fatto un volo di almeno 12 metri: per il tremendo impatto le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stata ricoverata in rianimazione in prognosi riservata, dove è deceduta poche ore dopo.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause e la dinamica esatta dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse ipotesi ufficiali, ma gli inquirenti non escludono alcuna possibilità, mentre stanno ricostruendo i minuti precedenti la caduta e ascoltando eventuali testimoni.

La notizia ha scosso la comunità scolastica e il corpo, che ha espresso vicinanza alla famiglia della