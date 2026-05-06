Arrestato a Foggia uno degli assassini del maresciallo Di Resta

I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Potenza hanno localizzato e arrestato un 64enne di Melfi, latitante ricercato da gennaio dello scorso anno. L’uomo è stato trovato a Foggia, in un’abitazione di edilizia popolare.

L’uomo era stato condannato in passato per l’omicidio del maresciallo capo Marino Di Resta (nella foto), medaglia d’oro alla memoria, ucciso mentre era in servizio a Pescara 27 anni fa.

L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Potenza e ha visto l’impiego del Gruppo di intervento speciale e dei reparti territoriali dell’Arma a supporto della fase esecutiva.

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei carabinieri di Potenza, l’intervento è stato pianificato per precludere ogni via di fuga al latitante ed è arrivato al termine di un’attività d’intelligence sviluppata negli ultimi mesi dagli uomini dell’Arma.