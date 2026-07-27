Frase del giorno

27 Lug, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Archiviazione per la morte di Lorena Paolini

Archiviazione per la morte di Lorena Paolini

Il giudice per le indagini preliminari dispone l’archiviazione per Andrea Cieri, indagato per omicidio. Ma la famiglia annuncia valutazioni e possibile impugnazione

Archiviazione per la morte di Lorena Paolini

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Andrea Cieri, indagato per omicidio volontario aggravato in relazione alla morte della moglie, la 53enne Lorena Paolini, avvenuta nella loro abitazione di Ortona il 18 agosto 2024. Secondo la ricostruzione iniziale, Cieri aveva trovato la moglie priva di vita su un divano. I tentativi di rianimazione del personale del 118 si erano rivelati vani. Nel gennaio scorso il sostituto procuratore di Chieti, Giuseppe Falasca, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che si fosse trattato di suicidio: una tesi confermata dallo stesso indagato durante un interrogatorio svolto tre mesi dopo il decesso. L’istanza di archiviazione, sottoposta a udienza il 9 luglio, aveva però incontrato l’opposizione della sorella della vittima, Silvana Paolini, assistita dall’avvocato Francesca Di Muzio, e di un loro zio. A sollevare dubbi era stata la presenza di un’ecchimosi al collo della donna, un segno che in prima battuta aveva fatto pensare a un possibile strangolamento. Nell’udienza di opposizione l’avvocato Di Muzio, supportata dai rilievi del medico legale Ildo Polidoro e dalla consulenza del professor Gianluca Marella dell’Università di Tor Vergata, aveva parlato di un “solco da strangolamento atipico” e di elementi che, a loro avviso, suggeriscono che la donna possa essere stata colpita da dietro, trascinata e poi vittima di “un’azione chiaramente omicidiaria”. I familiari avevano inoltre denunciato che una corda presente in origine sarebbe stata occultata e sottratta, circostanza che avrebbe, secondo loro, compromesso la corretta ricostruzione dei fatti. L’ordinanza del Gip affronta esplicitamente la questione della corda: la sottrazione del mezzo è definita una condotta “anomala, grave e processualmente rilevante” che ha alterato la scena e reso più difficoltosa la ricostruzione. Tuttavia, prosegue il giudice, tale circostanza “non assume significato univoco in senso omicidiario”: in assenza dell’oggetto originario e di dati certi sulle sue caratteristiche, eventuali verifiche ricostruttive si fonderebbero su ipotesi e non sarebbero sufficienti a superare la convergenza degli elementi tecnici, genetici, informatici e cronologici già acquisiti. Per questi motivi il Gip conclude che “l’ipotesi omicidiaria, inizialmente seria e doverosamente indagata, non ha trovato conferma all’esito degli approfondimenti svolti”. Dura la reazione dei familiari e dei loro consulenti: “Siamo amareggiati, io e i consulenti, per la decisione del Gip, che tuttavia non ci meraviglia, la rispettiamo. Ci prenderemo un tempo congruo per fare le nostre valutazioni”, ha dichiarato l’avvocato Francesca Di Muzio, che non esclude ulteriori passi processuali o richieste di nuove perizie. Il caso, che aveva suscitato forte attenzione nella comunità di Ortona e tra gli organi di informazione locali, resta quindi chiuso sul piano dell’accusa contro il marito, mentre la famiglia della vittima valuta le prossime mosse legali per cercare nuovi accertamenti

Tags: Lorena paolini Ortona Morte Ultime notizie

Vedi anche

Morte Lorena Paolini: chiesta archiviazione
Cronaca

Morte Lorena Paolini: chiesta archiviazione

30 Gen, 2026
Morte Zappone. Per l'autopsia è overdose
Cronaca

Morte Zappone. Per l'autopsia è overdose

02 Set, 2025
Morte Fabiana Piccioni. C’è un indagato
Cronaca

Morte Fabiana Piccioni. C’è un indagato

03 Apr, 2025
Lanciano. Scoperta maxi truffa da 26 milioni
Cronaca

Lanciano. Scoperta maxi truffa da 26 milioni

25 Feb, 2025
Ancora infezioni da Dengue ad Ortona
Cronaca

Ancora infezioni da Dengue ad Ortona

03 Nov, 2024
Ortona in ansia per la febbre Dengue
Cronaca

Ortona in ansia per la febbre Dengue

13 Ott, 2024
Morte calciatore Morosini, condanne confermate in Appello per i medici
Cronaca

Morte calciatore Morosini, condanne confermate in Appello per i medici

08 Feb, 2018
Ancora una morte sospetta a Montesilvano per eroina tagliata male o overdose
Cronaca

Ancora una morte sospetta a Montesilvano per eroina tagliata male o overdose

27 Ott, 2017
Duplice omicidio ad Ortona: marito uccide la moglie e una donna che era con lei
Cronaca

Duplice omicidio ad Ortona: marito uccide la moglie e una donna che era con lei

13 Apr, 2017

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661