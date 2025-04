Morte Fabiana Piccioni. C’è un indagato

C’è un indagato per la morte di Fabiana Piccioni, la 46enne di Giulianova il cui corpo è stato trovato, parzialmente carbonizzato, nelle campagne alla periferia della cittadina. Si tratta di un 52enne albanese che dal giorno della scomparsa della donna aveva fatto perdere le sue tracce. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro delitto e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo l’autopsia del medico legale Antonio Tombolini la causa della morte sarebbe legata ad un arresto cardiocircolatorio probabilmente provocato da un mix di alcole droghe, in particolare cocaina e oppiacei. L’esame, eseguito all’ospedale di Giulianova, ha confermato che sul corpo non vi sono segni di violenza, né fisica né sessuale. E’ inoltre emerso che i polmoni non presentano tracce di fumo, a conferma del fatto che il tentativo di bruciare il corpo è avvenuto quando la donna era già morta.

A causa della permanenza del corpo all’aperto, non è stato possibile stabilire la data della morte.

Ovviamente continueremo a seguire gli sviluppi di questa indagine che potrebbe configurarsi come l’ennesimo caso giudiziario.