30 Gen, 2026
  3. Morte Lorena Paolini: chiesta archiviazione

Morte Lorena Paolini: chiesta archiviazione

La procura di Chieti non ha dubbi mentre la famiglia della vittima è convita di altro

Il mistero della morte di Lorena Paolini, avvenuto il 18 agosto 2024, ad Ortona ha raggiunto una prima verità giuridica. Per la procura di Chieti non ci sono dubbi: si è trattato di un suicidio. Ma la famiglia della vittima parla di un errore clamoroso di valutazione dei giudici ribadendo che dietro la morte della donna ci sarebbe la responsabilità del marito, imprenditore conosciutissimo. Ipotesi, quest'ultima, per la quale era indagato ma che non ha trovato riscontri dal punto di vista probatorio. Ora si chiude la prima fase di questa storia tristissima della quale, probabilmente, torneremo a parlare.

Tags: Lorena paolini Ortona morte ultime notizie ultime notizie abruzzo

