‘Mezzogiorno di fuoco’ a Pescara. Arrestato 20enne

‘Mezzogiorno di fuoco’ nella mia tranquilla città di Pescara. In tarda mattinata qualcuno, al momento ricercato da tutte le forze di polizia, ha esploso diversi colpi di pistola in aria, in via Cetteo Ciglia, dietro la stazione di Portanuova. La polizia ha trovato un’Audi segnalata da alcuni testimoni quale il mezzo da cui sono partite le pallottole stile ‘stesa’ ovvero la tecnica usata dalle paranze della camorra per intimorire. Il mezzo é stato trovato nei pressi del Belvedere di Colle Renazzo, abbandonato, carico però di indizi. Sono infatti in corso indagini serratissime e non è escluso che, entro poco, si trovi il protagonista di questa ennesima follia. L’ipotesi è quella di un gesto intimidatorio. Al vaglio degli investigatori della Squadra Anticrimine della Questura di Pescara ci sono le analisi delle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza.

*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO *****