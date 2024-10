Ancora un’auto a fuoco in via Caduti per Servizio

Questa mattina ennesima macchina a fuoco in Via Caduti per Servizio. “Nel mentre i grandi del mondo si ritrovano a Pescara per il G7 in una periferia abbandonata della nostra città va a fuoco l’ennesima macchina. Nel mentre 1500 agenti sono impegnati a garantire la sicurezza per l’evento dei grandi del mondo una periferia della nostra Pescara subisce l’ennesimo colpo al cuore . Ormai in Via Caduti per Servizio ogni settimana va a fuoco una macchina e non possiamo credere che le macchine qui prendono fuoco da sole con questa frequenza . La verità è che ormai da anni in questa via si vive una emergenza sicurezza attiva con una piazza di spaccio h24 , con pregiudicati occupanti abusivi degli alloggi popolari, criminali che utilizzano la strada come autodromo dove lanciano, soprattutto nelle ore notturne, le autovetture ad altissima velocità facendo vere e proprie corse, dove la gente onesta ha paura . Ha paura che possano mettere fuoco alle loro macchine, ha paura che possano saltare i palazzi dato la vicinanza degli incendi alle condutture del gas . I cittadini, da queste parti, non riescono più a dormire sonni tranquilli e preferiscono rimanere svegli per sorvegliare che non accada loro qualcosa di brutto. Vogliamo denunciare con forza l’ipocrisia della politica che ha tirato a lucido solo una parte della città per il G7 nascondendo sotto il tappeto il resto della città, quella città che soffre , quella Pescara dove si spaccia droga, dove si mettono fuoco alle macchine, dove i nostri bambini sono costretti e convivere tra siringhe, bottiglie per fumare crack e sangue sulle scale degli androni popolari mostrati solo qualche giorno fa da noi, quella Pescara che nei titoli della stampa nazionale viene descritta come la“capitale della cocaina” . Ebbene, questa Pescara non è stata tirata a lucido in questi giorni e non viene mostrata ai grandi del mondo. Perché??? Questa è la responsabilità maggiore di una classe politica “brava” a nascondere sotto il tappeto i reali problemi e astuta nel mostrare solo i piccoli quadranti centrali ripuliti per la festa del G7”. Queste le parole di un inferocito Domenico Pettinari, consigliere comunale e già candidato sindaco sconfitto alle ultime elezioni.



“Torniamo con forza a chiedere tutele per la gente onesta delle nostre periferie . Noi staremo sempre dalla parte degli ultimi e indifesi . In Via Caduti per Servizio serve subito istituire una unità di polizia fissa h24 con l’ausilio delle strade sicure, serve immediatamente sfrattare gli occupanti abusivi che spacciano droga, serve immediatamente elevare la Questura a rango superiore per avere più uomini e pattuglie su strada. Prima che sia troppo tardi. Nel prossimo consiglio comunale si discuteranno due atti del nostro gruppo in tema di sicurezza, una mozione e una interrogazione a dimostrazione che la nostra battaglia nelle istituzioni è continua”, aggiunge Pettinari nella nota stampa.