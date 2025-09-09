In giro con una pistola giocattolo: la Polizia di Stato lo ferma e lo denuncia

Alle 9:00 circa di ieri 8 settembre, al numero di emergenza giungeva una chiamata da parte di una donna che, transitando in zona Rancitelli, aveva notato la presenza di un uomo che, nascosto tra i cespugli, impugnava quella che sembrava essere una pistola. Contestualmente veniva forniva una sommaria descrizione della persona notata.

Gli agenti delle Volanti della Questura, impegnati nei servizi di controllo del territorio, coordinandosi tra loro per monitorare tutte le possibili vie di fuga hanno subito intercettato e bloccato l'uomo, a circa 200 metri dal luogo in cui era stato notato. Dai controlli effettuati sul posto è emerso che si trattava di una pistola giocattolo riproducente un’arma automatica.

L'uomo, condotto presso gli Uffici della Questura per l'identificazione, veniva infine denunciato perprocurato allarme.