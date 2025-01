Rubano auto a Roccaraso e fuggono nei campi dopo folle inseguimento su A14

Ancora un fattaccio bruttissimo é capitato nel nostro Abruzzo che continua ad essere territorio di caccia dei ladri di automobili. Presso un hotel di Roccaraso, dove era parcheggiata un’autovettura di valore, due persone al momento sconosciute sono riuscite ad entrare nella macchina ed a portarla via. Nonostante fosse la sera di Capodanno l’azione malandrina non è passata inosservata così delle persone hanno lanciato l’allarme ma i ladri sono riusciti a far partire il mezzo ed a fuggire. Le immediate ricerche hanno consentito di individuare, poco dopo, la macchina in zona Val Di Sangro mentre viaggiava a velocità moderata in direzione Sud verso l’autostrada A14. A quel punto una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Vasto Sud, avvisata dal C.O.A, sì è messa sulle tracce dei ladri intercettando il veicolo poco dopo. All’improvviso la velocità della macchina rubata è aumentata ed è iniziato un inseguimento a folle velocità con tanto di speronamento della macchina delle forze dell’ordine. É stata anche chiamata in soccorso una seconda pattuglia della Polizia Stradale di Pescara con lo scopo di salvaguardare gli altri automobilisti in avvicinamento e fermare i banditi. Purtroppo gli occupanti dell’auto rubata, all’altezza del casello di Vasto Sud, si sono lanciati dal veicolo in movimento lasciandolo privo di controllo, per fuggire di corsa oltre la carreggiata tra i campi. Nonostante le ricerche siano andate avanti fino a tarda mattinata gli autori del furto sono riusciti a dileguarsi. Il veicolo rubato è stato recuperato e restituito ai proprietari. Sono in corso le indagini volte ad identificare i responsabili.