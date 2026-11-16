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Meloni all'Aquila il 20 novembre: la città riabbraccia il Teatro Comunale dopo 17 anni

Il Presidente del Consiglio parteciperà alle giornate di riapertura del "Nazzareno De Angelis" e alla prima de "La Traviata" di Verdi, uno dei momenti più significativi del programma di Capitale itali

Meloni all'Aquila il 20 novembre: la città riabbraccia il Teatro Comunale dopo 17 anni

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sarà all'Aquila venerdì 20 novembre in occasione delle giornate di riapertura del Teatro Comunale "Nazzareno De Angelis". Il Presidente Meloni accompagnerà uno dei momenti più significativi legati agli eventi connessi al titolo di Capitale italiana della Cultura 2026: la restituzione di uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale e sociale della città e la prima de "La Traviata" di Giuseppe Verdi.

«Ringrazio il Presidente Meloni per aver accolto il nostro invito: la sua presenza dà ulteriore significato a un momento che gli aquilani aspettano da 17 anni. In questi anni, il Governo Meloni è sempre stato al nostro fianco per compiere gli ultimi passi di un cammino che è stato lungo e complesso. Da questo punto di vista è stato decisivo lo stanziamento nel 2024, proprio da parte dell'Esecutivo, dei 5 milioni di euro necessari per il completamento del Teatro: risorse fondamentali che ci hanno consentito di arrivare a questo obiettivo. Altrettanto importanti la scelta di assumere come Comune, insieme all'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), la responsabilità del cantiere e l'impegno quotidiano e infaticabile di una squadra di lavoratori e tecnici che ha consentito di arrivare a questo traguardo».

«Ma accanto alle risorse, alle procedure e al lavoro – aggiunge il sindaco Biondi – c'è stato un altro elemento fondamentale: la fiducia. La fiducia degli aquilani, che per tanto tempo hanno aspettato di poter tornare a vivere pienamente uno dei luoghi simbolo della propria identità. Oggi quella fiducia trova una risposta concreta: la presenza del Presidente Meloni ci onora e conferma che la rinascita dell'Aquila continuerà ad essere una priorità dell'azione di Governo».

Tags: Meloni laquila venerdì teatro comunale

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