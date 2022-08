Giorgia Meloni (futuro premier?) candidato nel collegio L’Aquila-Teramo

Sono felice che Giorgia Meloni abbia accolto la nostra offerta di candidarsi nel collegio di L'Aquila-Teramo per la Camera dei Deputati. Un collegio che abbiamo messo a disposizione con grande convinzione, con l’obiettivo di fare dell'Abruzzo, e in particolare del territorio delle aree interne, un cavallo di battaglia per la campagna elettorale e per l'intero mandato di Governo. Il fatto che il Presidente del Consiglio in pectore possa essere eletto in un collegio abruzzese sarà una garanzia affinché i temi della ricostruzione post sisma, l'attenzione verso le aree interne, il riequilibrio e la coesione territoriale, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, divengano centrali nell'agenda di Governo. Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio. Vogliamo ringraziare Giorgia Meloni con tutto il cuore per aver esaudito questo nostro desiderio e per aver scelto l'Abruzzo come territorio privilegiato, strategico e centrale nella politica nazionale, come già ha fatto in questi ultimi anni prima con la candidatura e il sostegno a Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila e poi con il sottoscritto alla presidenza della Regione.

Mostra meno