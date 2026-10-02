Consiglio comunale straordinario a L'Aquila il 5 ottobre

Il Consiglio comunale dell’Aquila è stato convocato in seduta straordinaria di prima convocazione per lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 9:00, presso la Sede Municipale di Palazzo Margherita, sala “Tullio De Rubeis” – Piazza Palazzo, L’Aquila.

La seduta è firmata dal Presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo mentre, seguito, c'è l’ordine del giorno completo:

1. Interrogazione consigliera Pezzopane su: “Demolizione dell’ex Istituto d’Arte ‘Fulvio Muzi’ e realizzazione di un parcheggio a servizio dell’ex Catasto. Richiesta di chiarimenti sulle scelte amministrative, urbanistiche, finanziarie e sulla programmazione delle sedi comunali”.

2. Interrogazione consigliera Giannangeli su: “Sicurezza della viabilità e transito dei mezzi di soccorso in via Panella e Viale Alcide De Gasperi”.

3. Interpellanza consigliere Romano su: “Chiusura dell’accesso al Progetto Case di Tempera (via Monte Caticchio – via del Salice) – richiesta chiarimenti sulla rimozione dei paletti e sul ripristino del transito veicolare”.

4. Interpellanza consigliere Rotellini su: “Impianto di distribuzione carburanti Conad sito in strada Regionale 17 bis – iter amministrativo, autorizzazioni, collaudi e motivazioni della chiusura dell’impianto”.

5. Ordine del giorno consiglieri Giannangeli e Pezzopane su: “Intitolazione di un luogo simbolico della città dell’Aquila alle madri costituenti, in occasione dell’80° anniversario del primo voto politico delle donne italiane”.

6. Ordine del giorno consigliere Romano e altri in merito al “Potenziamento delle politiche comunali per la terza età e per le persone con Alzheimer nel Comune dell’Aquila”.

7. Ordine del giorno consigliera Pezzopane e altri su: “Misure urgenti per il superamento delle criticità connesse all’applicazione dei decreti congiunti USRA-USRC n. 6 e n. 7 del 2026 e per garantire il completamento della ricostruzione post-sisma 2009”.

8. Ordine del giorno consigliere Romano su: “Messa in sicurezza e adeguamento di via della Madonnella e definizione di un accordo istituzionale per il miglioramento dell’accessibilità nel comparto della scuola Ispettori Sovrintendenza della Guardia di Finanza e del Progetto Case di Coppito”.

9. Mozione consigliere Rotellini su: “Mappatura delle aree idonee a interventi di de-pavimentazione e ripristino di aree verdi ed elevata permeabilità”.

10. Ordine del giorno consigliere Massimo Scimia su: “Programmazione della riqualificazione dello spazio delle frazioni del Comune dell’Aquila in relazione all’avanzamento della ricostruzione post-sisma”.

11. Trasporto pubblico locale su gomma. Approvazione schema di addendum al contratto rep. 27076/17: riassetto sperimentale del servizio di trasporto pubblico locale urbano e adeguamento IVA tratte extraurbane attribuite al Comune dell’Aquila con DGR n. 5 del 17 gennaio 2023.

12. Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. Ripristino integrale dopo demolizione edificio. Committente Sig.ra Pelini Anna.

La seduta si terrà quindi a Palazzo Margherita, con inizio alle ore 9:00, per la trattazione dei dodici argomenti previsti.