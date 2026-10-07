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Masci assegna le deleghe agli assessori: Santilli vicesindaco con Verde, Scuola e Attività Produttiv

Il decreto definisce l’assetto della Giunta comunale: Bilancio e Cultura a Carota, Protezione civile e Disabilità a Pignoli, Sport e Politiche giovanili a Martelli, Urbanistica a Croce

Masci assegna le deleghe agli assessori: Santilli vicesindaco con Verde, Scuola e Attività Produttiv

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato il provvedimento di assegnazione delle deleghe agli assessori comunali, ridefinendo l’assetto della Giunta dopo la riorganizzazione. L’atto sostituisce ogni precedente provvedimento diverso o contrario e stabilisce le materie di competenza di ciascun componente dell’esecutivo.

Il vicesindaco è Giovanni “Gianni” Santilli, nominato con decreto sindacale n. 26 del 15 aprile 2026. A lui vanno le deleghe a Verde, Pubblica Istruzione, Asili Nido, Manutenzione Edilizia Scolastica, Attività Produttive, Regolamentazione aperture zone centrali negozi di vicinato etnici, Rivisitazione Regolamenti mercati cittadini e la delega ai TSO in condivisione con il Sindaco.

Maria Rita Carota è assessore con deleghe a Bilancio e Finanze, Cultura, Manutenzione e cura Beni culturali, Cura dei luoghi della Memoria, Servizi e Normativa Cimiteriale e Rapporti con il Consiglio Comunale.

Massimiliano Pignoli si occuperà di Protezione Civile, Ascolto del Disagio Sociale, Associazionismo Sociale, Politiche per la Disabilità, Politiche per l’invecchiamento attivo e Attività di ricognizione, riutilizzo solidale e smaltimento delle biciclette confiscate o dismesse.

Patrizia Martelli avrà le deleghe a Sport, Impiantistica sportiva, Politiche Giovanili, Disagio Giovanile, Servizi Demografici ed Elettorali e Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Claudio Croce è assessore all’Urbanistica Resiliente e Rigenerativa, ad eccezione della nuova disciplina regolamentare per l’attuazione dei processi edilizi di Rigenerazione Urbana, Edilizia Residenziale Privata, Demanio Marittimo, Politiche Ambientali e Gestione dei Rifiuti.

Alfredo Cremonese segue Turismo, Eventi e Manifestazioni Turistico-Ricreative, Politiche per la Sicurezza Stradale, Mobilità e Viabilità.

Zaira Zamparelli ha le deleghe a Politiche di Valorizzazione dello Spazio Urbano, Occupazione di suolo pubblico, Gestione del processo di fusione della Nuova Pescara, Ripristino e potenziamento del verde verticale degli assi cittadini e delle pertinenze stradali, Patrimonio, Gestione e attuazione del Bilancio Partecipato, Pari Opportunità e Tutela del Mondo Animale.

Adelchi Sulpizio si occuperà di Politiche Sociali, Politiche di Edilizia Residenziale Pubblica, Politiche di controllo tecnologico del territorio, Centri sociali e Co-Housing.

Romina Faricelli avrà, tra le altre, le deleghe ad Attuazione e monitoraggio del Piano di Risanamento Acustico, Regolamentazione attività di impiantistica pubblicitaria, Attuazione e monitoraggio regolamento scavi sottoservizi, Rapporti con le commissioni consiliari, Gestione amministrativa mozioni e Odg consiliari, Trasformazione Ente Manifestazioni Pescaresi e Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo, Attività di revisione e aggiornamento della disciplina degli alloggi ERP (L.R. 96/1996) in raccordo con l’ATER, Rapporti con l’Università e Impianti di carburante.

Il provvedimento precisa che tutte le funzioni e le materie non espressamente delegate ai singoli assessori restano riservate alla competenza diretta del Sindaco. Per gli argomenti di natura complessa valgono i principi della competenza prevalente e del concerto tra le deleghe affini.

Tags: Masci Assessori Deleghe Santilli Croce Martelli Pignoli Sulpizio

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