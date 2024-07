Martelli e Sulpizio i primi due assessori

Patrizia Martelli e Adelchi Sulpizio hanno firmato questa mattina, nella Sala Giunta del Comune, alla presenza del Sindaco di Pescara, Carlo Masci la nomina ad assessori. Si tratta, quindi, di due riconferme con Sulpizio vicesindaco uscente in quota Lega e la Martelli di Forza Italia. Nella precedente consigliatura, Sulpiziogestiva le deleghe alle Politiche Sociali, Manutenzioni, Sicurezza Urbana, Video sorveglianza e antidegrado mentre la Martelli è stata assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Servizi Demografici, URP e Erasmus. Al momento, non sono state assegnate le deleghe, decisione che verrà presa in un secondo momento. Il Sindaco Carlo Masci, ha commentato così la nomina dei primi due assessori: “Ho indicato Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli, in continuità con la precedente amministrazione. Auguro loro buon lavoro, sono certo che svolgeranno la loro attività con lo stesso impegno profuso nei precedenti cinque anni. Faccio loro i migliori auguri, hanno ottenuto un grande risultato in termini elettorali e, nello stesso tempo, hanno competenza ed esperienza per portare avanti al meglio, nel segno della collaborazione con il Sindaco e con gli uffici, il compito assegnato”.