Masci assegna deleghe ‘minori’ a Mascia, Pastore, Renzetti e Croce

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha attribuito oggi, con apposito decreto, diverse deleghe a quattro consiglieri comunali di maggioranza: Massimo Pastore, in quota Fratelli d’Italia, Luigi Albore Mascia per Pescara Futura e due eletti nelle fila di Forza Italia, Claudio Croce e Roberto Renzetti.

Queste le deleghe:

•⁠ ⁠Massimo Pastore: Supporto all’azione politico-amministrativa nell’attuazione della pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione sulla rete stradale.

•⁠ ⁠Luigi Albore Mascia: Ufficio Europa con riferimento ai progetti europei per la mobilità - Forum Città dell’Adriatico, Rapporti con le città dannunziane.

•⁠ ⁠Claudio Croce: Rapporti con la Regione Abruzzo per il rilancio del centro sportivo “Le Naiadi”, Supporto nella valorizzazione e recupero delle aree sportive attrezzate di quartiere, Referente attività delle Commissioni Consiliari del Nuovo Comune di Pescara.

•⁠ ⁠Roberto Renzetti: Supporto al Sindaco in materia di sanità pubblica.

"Assegnando le deleghe ai nove assessori, il 23 luglio, avevo annunciato che mi sarei avvalso della collaborazione dei consiglieri di maggioranza", dice Masci. "È mia intenzione, come avevo spiegato, coinvolgere direttamente gli eletti nell'azione amministrativa, affinché questa azione sia più efficace anche grazie a un rapporto tra i cittadini e i consiglieri sempre più diretto. Ringrazio Pastore, Albore Mascia, Croce e Renzetti per la collaborazione con la giunta che sarà preziosa per cogliere alcuni obiettivi che risultano fondamentali, essendo proiettati a una città sempre più performante ed europea e in linea con il lavoro che abbiamo portato avanti nei cinque anni precedenti". Nello specifico, guardando ai 5 anni appena trascorsi e agli anni che si attendono, "Pastore è stato preziosissimo nel suo ruolo di presidente della commissione Lavori pubblici, avendo seguito direttamente tutti gli interventi che sono partiti in città, acquisendo una grande competenza direttamente sul campo. Albore Mascia ha seguito di persona le tematiche che gli ho appena affidato per cui potrà continuare a farlo, Croce si è occupato della Nuova Pescara sin dall'inizio, come presidente della commissione, e proseguirà sulla stessa linea, e infine Renzetti, come medico e quindi come profondo conoscitore del settore, può essere sicuramente di aiuto su un fronte molto delicato che interessa i cittadini qual è quello della sanità".

Ovviamente, al di là delle frasi di circostanza, è noto che nella maggioranza i delusi siano parecchio scontenti delle decisioni prese dalla politica di centrodestra che governa la città di Pescara. Vedremo che succederà.