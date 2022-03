Masci&Mascia: tutti contro l’amministrazione comunale

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci e l'Assesore alla mobilità Luigi Arbore Mascia, hanno emesso un sospiro di sollievo dopo aver trovato l'accordo con la CNA sulla riduzione delle tariffe dei parcheggi su via Cetteo Ciglia. Purtroppo però, trovare un accordo con i due comitati, quello di "Strada Parco Bene Comune" e quello di "Salviamo viale Marconi" è molto difficile se non impossibile. I toni si fanno sempre più aspri tra Sindaco e il comitato "Strada Parco Bene Comune" dopo il via dato ai lavori sulla via Castellammare Adriatico, che tutti chiamano ‘Strada Parco’. Il Primo Cittadino di Pescara, si meraviglia delle pesanti critiche che gli vengono mosse, in quanto coerentemente con il suo progamma elettorale, quello in base al quale i cittadini lo hanno eletto Sindaco, egli sta realizzando appunto la transizione ecologica promessa ai pescaresi; anche cioè con l'impiego di bus elettrici ad impatto zero nella città adriatica dove transitano oltre 100.000 macchine al giorno. Dall'altra parte il comitato "Strada Parco Bene Comune", sostiene che così facendo l'Amministrazione Comunale, sta spostando indietro l'orologio di trenta anni esattamente come quando la "Strada Parco" era attraversata dalla ferrovia tagliando in due la città. L'altro ‘pomo della discordia’ cittadina è rappresentato dalle famigerate 4 corsie di viale Marconi che hanno fatto imbestialire i commercianti del viale per la conseguente drastica riduzione degli incassi e gli abitanti della zona che non sanno più dove parcheggiare. Nella speranza di arrivare ad una soluzione dell'assetto viario dell'importante arteria di Porta Nuova e convincere la Giunta Comunale a tornare sui propri passi, il comitato "Salviamo viale Marconi" ha indetto per sabato prossimo una manifestazione di protesta a cui hanno aderito cittadini, commercianti, il Comitato "Strada Parco Bene Comune" e perfino una delegazione di Piazza Muzii. Il corteo muoverà i passi alle 10 e 30 dall'incrocio con viale Pepe per risalire viale Marconi fino a piazza Italia sotto la sede del Comune di Pescara dove terminerà la manifestazione.