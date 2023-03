“Pescara Diversa”, domani manifestazione contro la Giunta Masci

“Dal massacro di Via Marconi, ai parchi urbani calpestati, passando per i continui tagli del verde, le strade dissestate, l’accanimento contro la strada parco e le vessazioni contro i commercianti sono solo alcune delle scelte che ormai l’intera città contesta e che domani saranno al centro di una grande manifestazione all’insegna della partecipazione, per rivendicare una Pescara diversa, più inclusiva, più verde, più attenta all’interesse pubblico”.



Anche il MoVimento 5 stelle parteciperà alla manifestazione prevista domani, sabato 25 marzo, alle ore 11:00 in Piazza Sacro Cuore a Pescara. Alla contestazione pubblica contro la Giunta Masci e il centrodestra pescarese parteciperanno oltre 50 associazioni e movimenti civici locali, oltre ai partiti di opposizione.