Martedì l'ultimo saluto a Ottavio il re delle pizze

Saranno celebrati martedì 22 febbraio alle 15.00 nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori i funerali di Ottavio Berardinucci, il fondatore della rinomata ‘Pizzeria Ottavio’. Ottavio è scomparso ieri mattina presso l’Ospedale Civile di Pescara dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni. “Mio nonno lascia un vuoto incolmabile” ci dice il nipote Alex. “Era sempre allegro e sorridente. Il buonumore era la sua caratteristica principale. La sua attività aperta nel 1974 e la sua famiglia erano il suo orgoglio”. Nato a Cellino Attanasio il 24 luglio 1940, ottavo di undici figli, la sua famiglia si trasferì dopo pochi anni a Penne. Nel 1963 il matrimonio con la moglie Eva e la decisione di spostarsi a Pescara dove, nel lontano 1974, decisero di aprire la storica pizzeria in via del Santuario, a due passi dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori. Con passione e tanto amore per anni insieme hanno sfornato delle squisite pizze. Nel mezzo l’arrivo dei figli Giuliano e Luciano e poi degli amati nipoti Alex e Manuel. La camera ardente è stata allestita presso la Dimora del Silenzio a Montesilvano, dalle 11 di domenica 20 febbraio. La redazione rinnova la vicinanza alla famiglia.