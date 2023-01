Mal di testa, nemico comune

C’è chi ne soffre spesso, in modo cronico e assai fastidioso; c’è chi invece lo subisce raramente: in ogni caso il mal di testa è un disturbo conosciuto più o meno da tutti. Le cause che lo scatenano sono molteplici, così come variano le caratteristichespecifiche del problema. Le farmacie e para farmacie offrono diversi medicinali per alleviare il dolore.

Ritmi contemporanei e comportamenti individuali

Il mal di testa può essere causato da una vasta serie di fattori, legati in parte alle abitudini della società odierna, in parte a comportamenti maggiormente inclini alla sfera personale. Il dolore martellante, persistente, talvolta persinotemporaneamente invalidante, a cui siamo sottoposti puòderivare da ritmi quotidiani troppo caotici, forme di stress lavorativo, mancanza di un sonno regolare e quantitativamentesufficiente, abuso di sigarette o alcool, esposizione a temperature troppo calde o fredde, ma anche fluttuazioni di tipo ormonale, stimoli sensoriali accentuati, alimentazioneerrata. La gamma di plausibili spiegazioni legate all’arrivo del mal di testa è dunque stratificata e chiama in causa vari aspettiinerenti il modo di vivere di ognuno di noi.

Le farmacie e para farmacie presenti sul territorio, così comele para farmacie online dove acquistare numerosi prodotti a prezzo vantaggioso, mettono a disposizione dell’utente unampio ventaglio di soluzioni, solitamente a basso costo, concui combattere il mal di testa. I medicinali in venditaracchiudono bustine decongestionanti e compresse per limitaredolori e infiammazioni, di solito basate su analgesici poco invasivi come il paracetamolo o l’ibuprofene. La loro efficaciasi indirizza verso la diminuzione e la scomparsa del dolore, ma non va a intaccarne i motivi scatenanti, e il loro utilizzodovrebbe sempre essere limitato, occasionale, non costante, anche perché un uso eccessivo può portare all’effetto opposto(cefalea di rimbalzo). Consultando i vari prodotti è possibile leggere le descrizioni relative ai componenti, per farsi un’ideapiù precisa di ciò che si andrà ad assumere.

Tipologie di mal di testa e rimedi

I mal di testa si dividono in categorie specifiche, a seconda di come si distribuisce il dolore. Le principali mostrano le definizioni di cefalea primaria, cefalea secondaria e neuropatiacranica. Il primo caso è nettamente il più comune, e racchiudele sotto-definizioni di emicrania (dolore pulsante, ipersensibilità sensoriale, nausea), cefalea tensiva (dolorediffuso e opprimente) e cefalea a grappolo.

Qualora il mal di testa sia continuo o si accompagni ad altrisintomi poco piacevoli, è meglio consultare il proprio medico. Nella maggior parte dei casi si tratta comunque di unadifficoltà a cui porre personalmente rimedio. Le cure, oltre ai prodotti sopra accennati, si indirizzano verso uno stile di vitasano ed equilibrato, da sviluppare attraverso pause dalleattività quotidiane per rilassarsi e diminuire la portata dellostress, esercizi fisici all’aria aperta, momenti di distensionesenza luci e rumori forti, applicazione di oli essenziali o altrielementi di tipo naturale, fino all'eventuale supporto della psicoterapia. Si aggiungono inoltre consigli sempre validi(diminuzione di fumo e sostanze alcoliche, controllo della propria alimentazione), al fine di affrontare un problemaabituale per il quale i medicinali si pongono come validosostegno senza però, va ribadito, poter eliminare le fontiscatenanti.