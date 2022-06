Salute, psicologo online sempre più cercato: 5 premiati a L’Aquila

La psicoterapia è per alcuni ancora un tabù, quando invece si tratta di un percorso estremamente utile che aiuta a scoprire le cause delle proprie fragilità e paure per accettarle e combatterle.



Soprattutto in un periodo post pandemico come quello che stiamo attraversando, è quantomai essenziale affrontare le difficoltà con un professionista del settore, per evitare che la crisi economica, sociale e psicologica possa lasciare dei segni indelebili sia negli adulti sia soprattutto nei bambini e nei ragazzi. In tutta Italia sono aumentate le richieste di supporto psicologico, Abruzzo compreso.

Psicoterapia online, è boom

Di fronte ad un contesto sociale ed economico complicato, molte persone hanno deciso di ricorrere alla psicoterapia online e pertanto in alcune regioni, come ad esempio l'Abruzzo, una persona ogni 3 minuti cerca informazioni sui principali motori di ricerca.



Sono nate realtà in grado di supportare i possibili pazienti: Serenis, ad esempio, ha il compito di affiancare le persone nella ricerca di un percorso psicologico completo e guidato da professionisti. La soluzione online, inizialmente complicata, sta diventando sempre più alla portata di tutti. Ogni specialista si rapporta comunque al paziente in maniera individuale, considerando non solo gli ultimi accadimenti ma anche come questi impattano sulla storia personale di ognuno, che può rendere la situazione più o meno gestibile.

Polaris , arriva il progetto che premia i migliori psicologi

Grazie a Serenis nasce il progetto Polaris, allo scopo di formare in Abruzzo i migliori psicologi online e poi premiare quelli che si distinguono per i risultati conseguiti.

A L’Aquila sono stati premiati 5 terapeuti, tra cui spicca il Dott. Aldo Marinacci, con 49 recensioni all’attivo, che si occupa di terapia di coppia e sessuologia. Si vuole dunque diffondere in maniera capillare la terapia psicologica, sdoganandola dai classici pregiudizi e trattandola invece come quello che è realmente, un valido aiuto per affrontare le difficoltà contingenti della vita.

Formare un numero sempre più vasto di seri esperti significa poter aiutare un numero maggiore di persone, trovando la chiave di lettura giusta ed evitando che una pandemia così dolorosa possa protrarre i suoi strascichi anche in un futuro prossimo e lontano.