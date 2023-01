Negozio online elettronica: lo shop più redditizio sul comparto eCommerce

Chi avrebbe mai potuto pensare che tra i settori più redditizi del Paese vi sia il negozio online di elettronica? Quanti di noi avevano previsto un exploit così improvviso degli affari in rete?

È già da due anni che si sente parlare della scalata degli eCommerce sulla scena globale per cui, oggi, vorremmo fare il punto della situazione per capire quali direzioni prenderà in futuro tale settore. Sicuramente è un dato di fatto inconfutabile quello per cui, nel giro di pochi mesi, l’acquisto in rete si sia trasformato da eccezione ad abitudine.

Tuttavia vorremmo capire quali sono i nuovi attori in scena e, soprattutto, quali direzioni prenderanno i mercati a partire da oggi e verso l’immediato futuro. Emerge facilmente come il comparto vendita materiale elettrico abbia vissuto un periodo di escalation molto interessante ed è proprio a partire da questo settore che condurremo la nostra brevissima inchiesta.

I numeri dell’eCommerce continuano a salire

Al 2022 le vendite online in Italia valgono 48,1 miliardi di euro secondo Osservatori, il comitato di ricerca sul mercato digitale italiano. Nell’anno che si appresta a terminare gli acquisti online di beni e servizi sfiorano crescite che vanno dall’8% al 59%, nonostante il “sentore di crisi” che aleggia tra persone e aziende.

I rivenditori di cibo e i negozi online di elettronica si affermano ai primi posti. Questi due beni di consumo si posizionano tra quelli principali di cui non si può effettivamente fare a meno. I dati dei ricavi dell’eCommerce, quindi, continuano a salire e, quindi, si è spento definitivamente il timore per cui quello del mercato virtuale fosse solo una delle tante speculazioni del momento.

Per i consumatori conta soprattutto la possibilità di poter valutare con calma e razionalità dove acquistare, sia che si tratti di una trattativa privata che per le transazioni commerciali tra aziende. Anzi oggi crescono anche le figure professionali dedicate proprio agli acquisti che, quindi, scelgono e premiano il web come principale fonte di affari e di informazioni sul mercato.

Il comparto elettronica in espansione

Perché la vendita all’ingrosso di materiale elettrico online si posiziona ai primi posti tra i settori trainanti della nostra economia? Le ragioni sono molteplici e, tra queste, vi è sicuramente il fatto per cui avremo sempre più bisogno di materiale elettrico. Non è un caso se oggi le nostre case sono sempre più connesse o se sul web 3.0 stanno facendo capolino nuovi business destinati a cambiare in modo radicale le nostre vite di qui in avanti.

Ci riferiamo alla realtà aumentata, agli NFT e a tutto ciò che sta avvenendo nel comparto tecnologico per il quale, com’è ovvio, ci sarà sempre maggior richiesta presso i negozi online di elettronica.

Ovviamente queste nuove tecnologie sono ancora in fase embrionale ma già nel vivo delle nostre quotidianità siamo consapevoli dell’aumento di tecnologia per svolgere gran parte delle azioni di routine come pianificare la spesa, cucinare, pulire la casa o fare il bucato.

Ecco perché, in conclusione, il negozio online di elettronicadiventa uno dei principali punti di riferimento per consumatori e aziende, non solo per l’acquisto di nuovi device ma anche per la compravendita di componenti per manutenzione, sostituzione e riparazione.