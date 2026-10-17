Lite in pieno centro, aggressione con coltello: arrestato un 20enne

Un intervento rapido ed efficace ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di arrestare in flagranza di reato un giovane di 20 anni, al termine di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri in pieno centro a Pescara.

Intorno alle 23:25, la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione per una violenta colluttazione in corso. Gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti d'urgenza sul posto, dove hanno trovato due contendenti a terra con vistose tracce di sangue, constatando immediatamente la gravità della situazione.

Decisivo, per scongiurare conseguenze peggiori, è stato il contributo di un Carabiniere libero dal servizio, che aveva assistito alle fasi concitate dell'aggressione e, insieme ad un'altra persona, è riuscito a disarmare l'aggressore, armato di un coltello.

La vittima è stata soccorsa tempestivamente dal personale sanitario e trasportata presso il locale ospedale, dove è stata refertata per una profonda ferita da arma da taglio.

Grazie alla celerità dell'intervento e ai successivi accertamenti immediati, che si sono avvalsi anche dell'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno ricostruito minuziosamente la dinamica dei fatti, accertando che l'aggressore, dopo un primo allontanamento, era tornato sul posto per colpire la vittima.

Il 20enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente che, letti gli atti redatti, ha qualificato i fatti come tentato omicidio. Il giovane è stato infine condotto presso la casa circondariale di San Donato.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, quanto comunicato è valido allo stato degli atti, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.